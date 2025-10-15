Spotify och Netflix i nytt samarbete

Spotify och Netflix har gått samman i ett nytt samarbete som innebär att flera populära video-poddar från Spotify Studios och The Ringer kommer att finnas tillgängliga direkt på Netflix. Detta markerar ett viktigt steg i utvecklingen av poddmediet, där gränserna mellan ljud och video fortsätter att suddas ut.

Samarbetet är tänkt att ge kreatörer större räckvidd och samtidigt erbjuda Netflix-användare ett bredare innehållsutbud. Genom att göra poddar tillgängliga som videoinnehåll på en etablerad plattform som Netflix, hoppas Spotify kunna nå nya publikgrupper som kanske inte tidigare lyssnat på poddar.

Spotify beskriver samarbetet som ett "nytt kapitel för poddvärlden", där innehållsskapare får möjlighet att nå ut på nya sätt. Netflix ser det som ett sätt att bredda sitt innehåll och erbjuda mer variation till sina användare.

Det är ännu oklart exakt hur poddarna kommer att presenteras på Netflix – om de får egna sektioner eller integreras i befintliga kategorier – men båda företagen verkar positiva till att utforska nya format.

Lanseringen sker först i USA under början av 2026, men Spotify har meddelat att fler länder kommer att följa.

Poddar som ingår i samarbetet:

Sport:

The Bill Simmons Podcast

The Zach Lowe Show

The McShay Show

Fairway Rollin’

The Mismatch

The Ringer F1 Show

The Ringer Fantasy Football Show

The Ringer NFL Show

The Ringer NBA Show

Kultur och livsstil:

The Rewatchable

The Big Picture

The Dave Chang Show

Recipe Club

Dissect

True crime:

