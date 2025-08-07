Bli plusmedlem
OpenAI lanserar GPT-5 för alla

Den nya och mer avancerade språkmodellen från OpenAI blir tillgänglig även för gratisanvändare.

Ove Kaufeldt
OpenAI har släppt GPT-5, deras hittills mest avancerade språkmodell som kan svara snabbare, mer exakt och med expertkunskaper inom allt från programmering till hälsa. Modellen fungerar som ett “allt-i-ett-system” som själv väljer om svaret ska levereras direkt eller kräva djupare tankearbete, beroende på hur komplicerad frågan är. GPT-5 har blivit bättre på att följa instruktioner, hittar på färre felaktiga fakta och låter mindre överdrivet artig än tidigare versioner.

Den kan bland annat:

  • Koda och felsöka större projekt, skapa spel eller appar med en enda instruktion
  • Hjälpa till med matteproblem och avancerad analys
  • Stötta skrivande, från skoluppsatser till poesi med tydlig rytm
  • Ge mer precisa råd om hälsa (utan att ersätta läkare)
  • Tolka bilder och diagram på ett förståeligt sätt

Alla kan använda GPT-5 utan kostnad via ChatGPT, men Plus- och Pro-prenumeranter får fler frågetillfällen och tillgång till en extra kraftfull “Pro”-version med ännu längre resonemang. Den nya modellen ersätter GPT-4 och tidigare varianter som standard i ChatGPT och kommer även snart till utbildnings- och företagskonton.

