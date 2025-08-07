OpenAI lanserar GPT-5 för alla

Mer intelligens till alla som vill ha

OpenAI har släppt GPT-5, deras hittills mest avancerade språkmodell som kan svara snabbare, mer exakt och med expertkunskaper inom allt från programmering till hälsa. Modellen fungerar som ett “allt-i-ett-system” som själv väljer om svaret ska levereras direkt eller kräva djupare tankearbete, beroende på hur komplicerad frågan är. GPT-5 har blivit bättre på att följa instruktioner, hittar på färre felaktiga fakta och låter mindre överdrivet artig än tidigare versioner.

Den kan bland annat:

Koda och felsöka större projekt, skapa spel eller appar med en enda instruktion

Hjälpa till med matteproblem och avancerad analys

Stötta skrivande, från skoluppsatser till poesi med tydlig rytm

Ge mer precisa råd om hälsa (utan att ersätta läkare)

Tolka bilder och diagram på ett förståeligt sätt

Annons

Alla kan använda GPT-5 utan kostnad via ChatGPT, men Plus- och Pro-prenumeranter får fler frågetillfällen och tillgång till en extra kraftfull “Pro”-version med ännu längre resonemang. Den nya modellen ersätter GPT-4 och tidigare varianter som standard i ChatGPT och kommer även snart till utbildnings- och företagskonton.