Mer intelligens till alla som vill ha
OpenAI lanserar GPT-5 för alla
Den nya och mer avancerade språkmodellen från OpenAI blir tillgänglig även för gratisanvändare.
OpenAI har släppt GPT-5, deras hittills mest avancerade språkmodell som kan svara snabbare, mer exakt och med expertkunskaper inom allt från programmering till hälsa. Modellen fungerar som ett “allt-i-ett-system” som själv väljer om svaret ska levereras direkt eller kräva djupare tankearbete, beroende på hur komplicerad frågan är. GPT-5 har blivit bättre på att följa instruktioner, hittar på färre felaktiga fakta och låter mindre överdrivet artig än tidigare versioner.
Den kan bland annat:
- Koda och felsöka större projekt, skapa spel eller appar med en enda instruktion
- Hjälpa till med matteproblem och avancerad analys
- Stötta skrivande, från skoluppsatser till poesi med tydlig rytm
- Ge mer precisa råd om hälsa (utan att ersätta läkare)
- Tolka bilder och diagram på ett förståeligt sätt
Alla kan använda GPT-5 utan kostnad via ChatGPT, men Plus- och Pro-prenumeranter får fler frågetillfällen och tillgång till en extra kraftfull “Pro”-version med ännu längre resonemang. Den nya modellen ersätter GPT-4 och tidigare varianter som standard i ChatGPT och kommer även snart till utbildnings- och företagskonton.