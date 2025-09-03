ReMarkable lanserar ny anteckningsplatta

Den norska elektroniktillverkaren reMarkable utökar sin portfölj med Paper Pro Move, en ny 7,3-tums digital anteckningsbok som riktar sig till yrkespersoner som arbetar på resande fot.

Enheten mäter 196x108x6,5 millimeter och väger cirka 230 gram. Den har en Canvas Color-skärm som baserar sig på E Ink Gallery 3 med en upplösning på 1696x954 pixlar (264 ppi) med justerbart läsljus och så kallad palm rejection för att inte reagera på fingrar och händer. Konstruktionen i anodiserad aluminium och texturerat glas ger ett hållbart och stilrent intryck samtidigt som skärmen reflekterar naturligt ljus utan att anstränga ögonen. Marker och Marker Plus ger papperslik friktion och nästan omedelbar bläckrespons, vilket förstärker känslan av att skriva på riktigt papper.

Batteritiden ligger på upp till två veckor och en snabbladdning på tio minuter ger ytterligare tre dagars användning.

Över 50 procent av metallkomponenterna är återvunna och enheten är designad för enkel reparation och återbruk, vilket gör den till företagets mest hållbara pappersplatta hittills.

I mjukvaran finns förinstallerade mallar som rutnät, linjer och planering, automatisk skärmrotation vid horisontellt läge, handstilskonvertering till redigerbar text och möjlighet att skicka anteckningar via e-post direkt från enheten.

Paper Pro Move går att beställa idag på remarkable.com och har en prislapp som börjar på 5299 kronor.