Rundare och mjukare
Samsung ändrar grafisk design i One UI 8.5
Nästa version av Samsungs gränssnitt One UI är några månader bort, men läckor tyder på en ny grafisk design.
En ny läckt version av Samsungs One UI 8.5 visar flera visuella justeringar som ska göra gränssnittet mer enhetligt. Det rapporterar publikationen SamMobile. I den nya läckan av gränssnittet har Samsung rensat upp ofärdiga ikoner och fixat widgetknappar, medan Digital Wellbeing-appen nu har större och tydligare knappar för enklare navigering. Gränssnittets ikoner har dessutom fått ett mindre platt utseende. När du redigerar låsskärmen öppnas hela listan med appgenvägar i ett pop-up-fönster, och telefon-appen har fått en ikonbaserad bottenmeny som sträcker sig över hela skärmens bredd.
I väder-appen har sökfältet flyttats till botten och ortsnamnet inramats högst upp för bättre översikt. Galleri-appen har fått en omstylad Galaxy AI-fotoredigeringsmeny och visar nu alla fliknamn i bottenmenyn utan att du behöver bläddra. Dessutom har Samsung lagt till en diskret gradient överst och nederst i Väder, Inställningar och Galleri som förhandsvisar nästa innehåll, och skärminspelningsmenyn har designats om med större knappar och ikoner som tydligt förklarar varje funktion.