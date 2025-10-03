Samsung ändrar grafisk design i One UI 8.5

En ny läckt version av Samsungs One UI 8.5 visar flera visuella justeringar som ska göra gränssnittet mer enhetligt. Det rapporterar publikationen SamMobile. I den nya läckan av gränssnittet har Samsung rensat upp ofärdiga ikoner och fixat widgetknappar, medan Digital Wellbeing-appen nu har större och tydligare knappar för enklare navigering. Gränssnittets ikoner har dessutom fått ett mindre platt utseende. När du redigerar låsskärmen öppnas hela listan med appgenvägar i ett pop-up-fönster, och telefon-appen har fått en ikonbaserad bottenmeny som sträcker sig över hela skärmens bredd.

I väder-appen har sökfältet flyttats till botten och ortsnamnet inramats högst upp för bättre översikt. Galleri-appen har fått en omstylad Galaxy AI-fotoredigeringsmeny och visar nu alla fliknamn i bottenmenyn utan att du behöver bläddra. Dessutom har Samsung lagt till en diskret gradient överst och nederst i Väder, Inställningar och Galleri som förhandsvisar nästa innehåll, och skärminspelningsmenyn har designats om med större knappar och ikoner som tydligt förklarar varje funktion.