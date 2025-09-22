-
S26 Ultra blir lite mer ultra än vanligt
Samsung Galaxy S26 Ultra får specialskärm
Den kommande Galaxy S26 Ultra-modellen får specialutvecklad skärmteknik som gör att bara den som tittar rakt fram kan se innehållet.
Samsung planerar att ge Galaxy S26 Ultra en ny integritetsinriktad skärm som begränsar betraktningsvinklarna för att skydda mot tjuvtittande.
Funktionen kallas privacy display och kan aktiveras automatiskt av exempelvis bank- eller meddelandeappar. Skärmens ljusstyrka kan sänkas för ökad sekretess och användaren kan själv välja i vilka appar skyddet ska gälla. Galaxy S26 Ultra upges även få Flex Magic Pixel (även kallad Flex Magic Panel), som kan begränsa skärmens synlighet från sidovinklar för att göra det svårare att tjuvkika från sidorna. Eftersom tekniken kräver en speciell hårdvarukomponent är det troligt att det bara blir Ultra-modellen får den nya skärmlösningen.
Utöver sekretessfunktionen får S26 Ultra en M14-OLED-panel med chip-on-edge-teknik, där Samsung tagit bort polarisationsfiltret. Den nya designen gör skärmen tunnare och ljusstarkare samtidigt som livslängden blir längre. Galaxy S26 Pro och S26 Edge utrustas istället med M13-paneler i storlekarna 6,27 och 6,66 tum, medan Ultra-modellen väntas få en 6,89 tum stor skärm med den senaste tekniken.
Den förbättrade skärmen och integritetsfunktionen beräknas lanseras tillsammans med One UI 8.5 i januari nästa år när Galaxy S26-serien presenteras på marknaden.