Samsung presenterar nyheter nästa vecka

Samsung meddelar att nästa Unpacked-evenemang äger rum torsdagen den 4 september klockan 11:30. Under livesändningen på YouTube väntas den sydkoreanska teknikjätten lansera mobiltelefonen Galaxy S25 FE tillsammans med surfplattorna Galaxy Tab S11 och S11 Ultra.

Det finns även utrymme för några oväntade nyheter utöver de förväntade produkterna där en del av spekulationerna handlar om Galaxy Z Trifold, virtuella verkligheter och smarta glasögon.