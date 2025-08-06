-
Allt du behöver veta om mobilens skärm
-
Krönika: Tunnare telefoner som gör skillnad
-
Specialtest: Dubbel batteritid med esim i Galaxy Watch 8 Classic
-
Krönika: In i framtiden med en uråldrig mobil
-
Samsung Galaxy S7 vs S25 – Så mycket har hänt på nio år
-
Duell i tunnaste vikbara: Samsung Galaxy Z Fold 7 mot Honor Magic V3
-
Krönika: Världens tunnaste mobiltelefon
-
24 timmar med nya Samsung Galaxy
-
Samsungs lansering av Galaxy Z Flip 7, Z Fold 7 och Galaxy Watch 8 på djupet
-
Krönika: När en mobiltelefon förtjänar en allvarlig varning
Fler månader efter avslutad support
Samsung uppdaterar Galaxy S20-modeller
Samsung släpper oväntat en uppdatering till pensionerade Galaxy S20-serien.
Annons
Samsung har oväntat börjat rulla ut en ny säkerhetsuppdatering till sin fem år gamla Galaxy S20-serie, trots att officiellt stöd upphörde i mars i år. Samsung har inte publicerat någon detaljerad ändringslogg eller förklaring till varför serien får en extra patch, men uppdateringen höjer bland annat säkerhetsuppdateringarna från mars 2025 till juli 2025.
Om du tillhör dem som fortfarande använder en Galaxy S20 rekommenderas det att du installerar uppdateringen så snart den blir tillgänglig för att säkerställa fortsatt skydd mot nya säkerhetshot.
Modellen Galaxy S20 FE uppdateras fortfarande som vanligt fram till i höst.