Samsung uppdaterar Galaxy S20-modeller

Samsung har oväntat börjat rulla ut en ny säkerhetsuppdatering till sin fem år gamla Galaxy S20-serie, trots att officiellt stöd upphörde i mars i år. Samsung har inte publicerat någon detaljerad ändringslogg eller förklaring till varför serien får en extra patch, men uppdateringen höjer bland annat säkerhetsuppdateringarna från mars 2025 till juli 2025.

Om du tillhör dem som fortfarande använder en Galaxy S20 rekommenderas det att du installerar uppdateringen så snart den blir tillgänglig för att säkerställa fortsatt skydd mot nya säkerhetshot.

Modellen Galaxy S20 FE uppdateras fortfarande som vanligt fram till i höst.