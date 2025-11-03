Snabbare uppdateringar med Android 16

För lite över ett år sedan introducerade Google att Play Store kunde uppdatera tre appar samtidigt istället för bara en i taget. Nu meddelar företaget att man introducerar en funktion i Android 16 som kallas "seamless app updates" som gör att appar uppdateras snabbare och utan längre avbrott.

Istället för att vänta med optimeringssteg tills appen är fryst, körs nu dessa steg tidigare i installationsprocessen, vilket minskar tiden en app är otillgänglig från flera sekunder till bara tiotals millisekunder. För användare betyder det färre störningar, särskilt för stora eller systemkritiska appar som tidigare kunde ta lång tid att uppdatera.

Förändringen gäller enheter som kör Android 16 och blir extra viktig i takt med att Play Store ofta uppdaterar flera appar samtidigt. Den här förbättringen är en teknisk optimering som främst syftar till smidigare uppdateringsupplevelser snarare än nya användarfunktioner.