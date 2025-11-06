Spotify lanserar veckovis lyssnarstatistik

Spotify har lanserat en ny funktion som heter lyssningsstatistik eller "listening stats", som ger användare en veckovis översikt över deras lyssnande. Tjänsten visar toppartister och låtar från de senaste fyra veckorna, skapar spellistor utifrån användarens smak och föreslår låtar att köa.

Varje vecka markeras också en personlig höjdpunkt som fångar något unikt i användarens lyssnande.

Funktionen är tillgänglig för både Free- och Premium-användare i dina listor kan delas direkt från appen till andra tjänster. Spotify beskriver lyssningsstatistik som ett komplement till befintliga rekommendationsverktyg och den årliga Wrapped-översikten.

Du hittar funktionen genom att trycka på din profilikon och välja Listening stats. Uppdateringen som inkluderar lyssningsstatistik har redan lanserats, men håller fortfarande på att rullas ut så om du itne har fått den ännu får du vänta lite till.