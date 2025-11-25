Spotify öppnar för enkel import av spellistor

En ny funktion i Spotifys mobilapp låter användare importera spellistor direkt från tjänster som Apple Music, YouTube Music, Deezer, Tidal, Amazon Music och Soundcloud via samarbetet med TuneMyMusic. Importen sker från fliken ”Ditt bibliotek” (alternativet finns långt ner på sidan) och gör att spellistor snabbt dyker upp i Spotify.

Spotify betonar att importerade spellistor sparar tid och gör att rekommendationssystemet snabbare kan anpassa sig till lyssnarens smak. Personliga listor som Release Radar och Daylist blir därmed relevanta tidigare.

När spellistorna är på plats kan de göras mer personliga med gemensamma listor, egna omslag och övergångar mellan låtar. Premium-användare får dessutom Smart Filters som sorterar musiken efter stämning eller genre. Sociala funktioner som Blend och Jam gör det möjligt att jämföra musiksmak eller lyssna tillsammans i realtid.

Annons

Med importfunktionen vill Spotify locka fler användare från konkurrenterna, vilket bland annat märks genom att man inte erbjuder någon exportfunktion till andra tjänster.