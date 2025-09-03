Telenor och Tele2 aktiverar 5G över hela landet

Telenor och Tele2 har genom det samägda bolaget Net4Mobility aktiverat 5G i hela sitt mobilnät. Tack vare aktiveringen ökar 5G-täckningen från 25 till 90 procent av Sveriges yta och når numera 99,9 procent av befolkningen enligt operatörerna själva.

Aktiveringen har skett på lågfrekvensbandet 700 MHz som ger god räckvidd över stora områden och förbättrad inomhustäckning, samtidigt som högkapacitetsbandet 3500 MHz tas i bruk i tätorter för att möta ökad datatrafik på användarnas villkor, enligt nätverkschefen Elin Ovéus på Tele2.

Nätmoderniseringen är den största någonsin för Telenor och Tele2 med uppgraderade master, ny teknik och större kapacitet vilket innebär att 5G-täckningen nu är i nivå med 4G. Samtidigt stärks även 4G-nätet genom ökad redundans och stabilare uppkoppling, samtidigt som 2G- och 3G-näten planeras att avvecklas vid årets slut då 4G och 5G tar över helt och automatiskt för kunderna.