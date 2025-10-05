Threads introducerar ny gruppfunktion

Meta har lanserat en ny funktion på sitt sociala nätverk Threads som ska göra det lite mer socialt. Funktionen kallas Communities och ett sätt för användare att samlas kring gemensamma intressen i öppna och informella diskussionsgrupper. Syftet är att göra det enklare att hitta likasinnade och följa samtal om ämnen man bryr sig om, till exempel basket, TV-serier eller K-pop. Funktionen bygger vidare på tidigare lösningar som ämnes-taggar och anpassade flöden, men ger nu en mer strukturerad plats för fördjupade samtal.

I nuläget testas Communities på över 100 populära ämnen, där användare kan gå med direkt via sökfunktionen eller genom att trycka på en särskild ikon i flödet. När man går med i en community blir medlemskapet synligt för andra, gruppen fästs i användarens meny och taggas på profilen. Varje community får dessutom en unik Like-emoji som speglar ämnet, vilket ger en tydligare identitet åt gruppens interaktioner.

Meta planerar att utveckla funktionen ytterligare genom att införa särskilda märken för aktiva och engagerade medlemmar. Dessutom arbetar man med att förbättra sorteringen av inlägg, både inom communities och i det personliga flödet, så att de mest relevanta och intressanta inläggen visas först. Målet är att skapa en mer personlig och meningsfull upplevelse för användarna på Threads.