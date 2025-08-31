Tiktok expanderar som meddelandeplattform

Under de kommande veckorna får Tiktoks användare möjlighet att skicka röstmeddelanden och bilder i direktmeddelanden. Videodelning upp till en minut har tidigare funnits, men är nu en integrerad del av chatten tillsammans med de nya alternativen för röst- och bilddelning.

Användare kan dela upp till nio bilder eller videor åt gången, och både röstmeddelanden och videoklipp är begränsade till en minut. När du spelar in ett röstmemo skickas det automatiskt så fort du släpper mikrofonknappen, om du inte drar fingret åt sidan för att avbryta inspelningen.

Det är dock inte alla som kommer att få tillgång till funktionerna, de blir bara tillgängliga för konton för användare som är 16 år eller äldre, vilket innebär att de nya funktionerna bara når de användare som uppfyller ålderskravet.