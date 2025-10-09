Tiktok visar sig vara beroendeframkallande

Tiktok har blivit en av världens mest populära appar, särskilt bland unga. Bakom de snabba videoklippen döljer sig en kraftfull algoritm som påverkar hur vi beter oss – och hur mycket tid vi spenderar framför skärmen. En omfattande granskning från publikationen Washington Post visar att Tiktok inte bara är underhållande, utan också beroendeframkallande på ett sätt som oroar forskare.

Genom att analysera användardata från över 1100 personer, varav 800 från USA, under fem månader kunde forskarna se tydliga mönster. Många användare började med att titta i ungefär 30 minuter om dagen, men redan efter några veckor hade skärmtiden fördubblats. För så kallade power users - personer som redan från början använde appen mycket - låg användningen kvar på över fyra timmar om dagen. Det som började som en vana blev snabbt ett beteende som liknar beroende.

Tiktoks algoritm är utformad för att leverera en oändlig ström av videor som är skräddarsydda för varje användare. Den här typen av innehåll aktiverar hjärnans belöningssystem, vilket gör att vi känner oss stimulerade och vill ha mer. Ju mer vi scrollar, desto mer anpassat och engagerande blir innehållet, och desto svårare blir det att lägga ifrån sig mobilen.

Forskare menar att detta kan leda till problem med impulskontroll, ökad “craving” och automatiserade vanor. Många användare öppnar appen flera gånger om dagen utan att tänka på det, och tiden mellan varje swipe blir kortare. Det är ett tecken på att beteendet blivit automatiserat – något som sker när hjärnan vant sig vid snabba belöningar.

Tiktok säger sig ta användarnas välmående på allvar och har infört flera funktioner för att motverka överanvändning. Bland annat erbjuder appen skärmtidspåminnelser, dagliga gränser och möjligheten att pausa flödet efter en viss tid. För yngre användare finns särskilda begränsningar och innehållsfilter. Företaget menar att dessa verktyg ger användarna bättre kontroll över sin tid i appen och att Tiktok främjar kreativitet snarare än beroende.

