Upplev mindre AI-material på Tiktok

TikTok testar en ny inställning som låter användare välja att se mindre AI-genererat innehåll i sitt flöde. Funktionen ska bli tillgänglig i appens inställningar inom de kommande veckorna och företaget säger att den är avsedd att ge användarna mer kontroll över rekommendationerna.

Inställningen kommer att läggas till bland övriga inställningar där användare redan kan anpassa vilka typer av videor som visas oftare. Företaget beskriver inställningen som ett sätt att ”dämpa” mängden AI-material i flödet snarare än att helt ta bort kategorin, vilket innebär att användare kan justera hur mycket AI-innehåll de vill se utan att ändra andra rekommendationer.

Bolaget uppger också att det redan finns mer än 1,3 miljarder videor som är märkta som skapade med AI, och att plattformen kräver att realistiskt AI-genererat material ska märkas. Samtidigt erkänner TikTok att nuvarande metoder för att upptäcka och märka AI-innehåll inte alltid är tillräckligt robusta, eftersom metadata och synliga vattenstämplar kan försvinna när material redigeras eller delas om på andra plattformar.

Annons

För att förbättra märkningen säger TikTok att man kommer att fortsätta använda den branschgemensamma tekniken Content Credentials som lägger in metadata i filer, men att företaget även testar en extra lösning i form av en osynlig vattenstämpel som bara TikTok själva kan läsa. Denna osynliga märkning ska göra det svårare för andra att ta bort identifieringen av AI-innehåll när videor redigeras eller laddas upp på nytt.

Det är ännu oklart exakt när reglaget rullas ut globalt eller hur snabbt den osynliga vattenstämpeln kommer att användas i praktiken, men TikTok säger att uppdateringarna kommer att lanseras i faser under de kommande veckorna.