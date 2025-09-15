-
Tryggare vardag för barn och föräldrar
ZTE lanserar smartklocka för barn
ZTE K2 Pro är en smart barnklocka som bland annat kan anpassas efter skoltider.
ZTE lanserar smartklockan K2 Pro som erbjuder videosamtal, röstmeddelanden, emojis och en säker chatt utan de vanliga störningsmomenten från en mobiltelefon. Föräldrar kan även aktivera ett särskilt skolläge som stänger av valda funktioner under skoltid, så att barnet kan koncentrera sig på lektionerna.
Genom flera positioneringssystem får föräldrar kontinuerliga uppdateringar om barnets läge och får notiser om klockan lämnar trygga zoner eller närmar sig riskområden. Vid en nödsituation kan barnet trycka på SOS-knappen och skicka en larmsignal med exakt position till förälderns telefon, och bara godkända kontakter kan nå klockan via samtal eller meddelanden.
I den tillhörande appen kan föräldrar schemalägga aktiviteter som träning eller läkarbesök och skicka påminnelser om läxor eller andra uppgifter. K2 Pro är IP68-klassad, har ett kraftfullt 890 mAh-batteri som räcker hela dagen och finns i flera färger med utbytbara urtavlor. Skyddande fodral och skärmskydd säljs separat, och rekommenderat pris är 1890 kronor hos utvalda återförsäljare.