TAG Heuer har skapat officiell Iphone-klocka

TAG Heuers smartklocka Connected Calibre E5 har fått vertiferingen “Made for Iphone”, vilket betyder att Apple har testat och godkänt hårdvaran för att uppfylla sina krav på prestanda och kompatibilitet. Det innebär att TAG Heuer är den första tillverkaren som inte är Apple själva med en smartklocka som har den certifieringen.

För att uppnå detta har TAG Heuer bytt från Googles Wear OS till en egen plattform, TAG Heuer OS, som är byggd för att fungera bättre med Ios. Klockan kan fortfarande paras med Android‑telefoner eftersom plattformen bygger på Androids open‑source‑del, men övergången innebär också kompromisser, E5 saknar ett stort tredjeparts‑app‑ekosystem och stöd för kontaktlösa betalningar (tap‑to‑pay) finns inte i nuläget.

I praktisk användning ska E5 ge mer pålitliga notiser, snabbare synkronisering och möjlighet att svara på samtal direkt från klockan, funktioner som Fossils tidigare Wear OS‑klockor ofta haft problem med när de kopplats till Iphone. Google och Samsung har i sina Wear OS-klockor valt bort kopplingsmöjligheten till Iphone, men Fossil har alltså behållt det stöd för Iphone som Wear OS haft sedan tidigare.

Användare kan också se meddelanden, styra musik och följa träning på ett sätt som känns mer integrerat med Apples ekosystem än tidigare TAG Heuer‑modeller.