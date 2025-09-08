Så kan du få bättre ljud i dina Airpods

Under rubriken Hjälpmedel i Iphones (och Ipads) inställningar finns en rad funktioner som inte är lättillgängliga men ändå kan vara värda att testa, även för den som de inte riktigt är gjorda för. En sådan är möjligheten att anpassa ljudet i Airpods. Inställningen består i att du får lyssna på flera olika ljudexempel och i varje steg välja vilket exempel du tycker låter bäst. Genom att göra detta val flera gånger för olika exempel får du en ljudbild som är anpassad till vad du föredrar.

Du går helt enkelt till Inställningar i Iphone, väljer Hjälpmedel, sedan Ljud och visuellt och Anpassat ljud för hörlurar. Här gör du dina val och sedan blir ljudet anpassat efter vad du valt.

