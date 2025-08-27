Honor Magic V5 – våra första intryck av den tunna vikbara telefonen

Senaste systemchippet med gott om prestanda, stöd för pekpenna i både yttre och inre skärmen, kameror med ai-stödd zoom till 100 gångers förstoring och en hel del annat. Detta alltså utöver att vara så tunn.

Vilken telefon som är världens tunnaste vikbara telefon har det varit lite diskussioner om. Både Samsung och Honor har hävdat att deras respektive modeller är världens tunnaste. Honor säger att deras vita variant av Magic V5 är 8,8 millimeter tunn ihopvikt (svarta modellen är 9 mm eftersom den har ett annat ytmaterial) medan Samsung Galaxy Fold 7 enligt Samsung är 8,9 millimeter tunn. Hur man mäter påverkar också och när jag har telefonerna sida vid sida kan jag bara konstatera att de upplevs som lika tunna.

Branschen mäter alltid utan att räkna med de utstickande kamerorna

Honor Magic V5 när jag får titta närmare på telefonen under den nordiska lanseringen i Oslo, ger ett förtroendeingivande intryck. Prestandan är bra, designen onekligen tunn, även om skillnaden mot föregångaren Magic V3 är marginell. Honor har i sina fyra vikbara telefoner för varje gång gjort designen tunnare. Honor Magic V var 14,3 millimeter tjock, Magic V2 var 9,9 mm, och Magic V3 9,2 millimeter. Samsung har istället först med Fold 7 gjort en större ansträngning på att göra sin vikbara betydligt tunnare än tidigare.

Under MWC i Barcelona i våras tittade jag närmare på Honors produkter på plats och huvudnumret då var AI i form av agenter som inte bara gav dig svar utan faktiskt kunde genomföra uppdrag, som att boka bord på restaurang eller göra inställningar i telefonen. När Honor Magic V5 nu kommer till Norden finns inget av det. Istället baseras AI-tjänsterna helt på Google Gemini. Utöver det finns till exempel AI-redigering av bilder i fotogalleriet, men AI-agenten vi fick se i Barcelona syns inga spår av, vilket också bekräftas av Honor nu. Honor har lokala AI-lösningar för kinesiska marknaden, men de når inte Europa.

Honor Magic V5 kommer till Sverige under september och värt att notera är att den har stöd för pekpenna, ett stöd som konkurrenten Samsung tagit bort i Fold 7. En styrka i Honor Magic V5 är kamerorna med 100x zoom med AI-stöd, men efter att ha testat skulle jag nog säga att man har nytta av de bidlerna framförallt upp till förstoring på kanske 30-40 gånger, sedan blir kvalitetsförsämringen, även med AI-stöd, märkbar.

Svenska priset på telefonen ska bli 22 990 kronor när den kommer ut och Honor har ambitiösa planer på att växa i Sverige säger marknadschefen på Honor, Elina Takala till Mobil.

– Vi har siktet inställt på att nå samma position i övriga nordiska länder som vi redan har i Finland. Där är vi nummer tre.

Det innebär alltså att Honor vill vara större än både Motorola och Xiaomi i Sverige och ta platsen bakom Apple och Samsung.