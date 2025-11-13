Android 17 får bättre kontaktsäkerhet

Android 17 ska införa en Contacts Picker som fungerar ungefär som den redan kända Photo Picker. När en app behöver en kontakt öppnas “pickern” och du som användare väljer vilka kontakter som ska delas. Tidigare var valet ofta svart eller vitt: antingen nekades allt, eller så gav man en app åtkomst till hela adressboken vilket kunde göra att appar fick mycket mer information än de egentligen behövde.

Den nya lösningen ger selektiv delning och skickar bara en “engångssnapshot” av de valda kontakterna. Det betyder att appen får en kopia av kontaktuppgifterna just då, men den får inte automatiskt uppdateringar om du senare ändrar telefonnummer eller e‑postadress. På så sätt blir det svårare för appar att följa förändringar i din adressbok över tid och bygga upp en löpande profil av dina kontakter.

Utvecklare får också möjlighet att göra granulära fältförfrågningar, det vill säga att be om bara det de behöver, till exempel endast ett telefonnummer eller endast en e‑postadress. Appar kan dessutom begränsa hur många kontakter användaren får välja i pickern. Den här typen av krav tvingar appar att vara tydligare med vilken data de faktiskt använder och minskar risken för onödig datainsamling.

Det finns dock begränsningar. Google kan inte tvinga alla utvecklare att använda den nya pickern, så vissa appar kan fortsätta att begära breda behörigheter på det gamla sättet. Dessutom kan olika telefontillverkare rulla ut funktioner olika snabbt, vilket betyder att alla användare inte får tillgång till pickern samtidigt. Hur stor verklig integritetsvinst detta ger beror därför på hur många appar som anpassar sig och hur snabbt funktionen når olika enheter.