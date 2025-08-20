-
Packar resväskorna mot Indien
Apple fortsätter att lämna Kina
För första gången ska alla fyra modeller i den nya Iphone 17-serien tillverkas i Indien.
Apple har inlett ett omfattande skifte av sin Iphonetillverkning genom att flytta produktionen från Kina till Indien. Nu kommer företaget att tillverka alla fyra modeller i den kommande iPhone 17-serien vid fem indiska fabriker, inklusive två nyligen öppnade anläggningar. Detta enligt publikationen Bloomberg. För första gången ska även Pro-modellerna skeppas direkt från Indien när telefonerna lanseras på den amerikanska marknaden, ett steg som syftar till att minska beroendet av kinesiska anläggningar och utnyttja det tullundantag som nu gäller för indisktillverkade varor till USA.
Parallellt utvecklas en efterföljare till Iphone 16E som också planeras tillverkas i Indien, och Apples flytt av produktion har drivits på av möjligheten att undvika de tullar som drabbar kinesisktillverkade produkter. Samtidigt har USA:s finansminister meddelat att liknande avgifter kan komma att införas för indiska exportvaror, vilket kan påverka Apples framtida produktionsstrategi.