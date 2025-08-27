Apples sex radiokanaler finns nu för alla

Apple Musics sex radiokanaler finns nu tillgängliga via TuneIn. TuneIns 75 miljoner månadsaktiva användare kan från och med idag lyssna på Apple Music 1, Apple Music Hits, Apple Music Country, Apple Música Uno, Apple Music Club och Apple Music Chill utan reklamavbrott.

Det handlar dock enbart om Apples direktsända radiokanaler där människor är inblandade, de algoritmbaserade stationerna kommer att vara exklusiva för betalande Apple Music-prenumeranter även i fortsättningen.