Fler varningar
Bättre skydd i Whatsapp och Messenger
Meta introducerar fler varningsfunktioner för att göra det svårare för användare att bli lurade.
Meta meddelar att man förbättrar skyddet mot bedrägerier i WhatsApp och Messenger. Företaget säger att miljontals konton kopplade till bedrägericenter har upptäckts och stängts av i år, och nu får användare nya varningar och enklare möjligheter att rapportera misstänkta meddelanden.
I WhatsApp visas en varning när någon som inte finns i kontaktlistan ber om att få se din skärm under videosamtal, och användare uppmanas bara dela skärmen med personer de litar på.
I Messenger får mobilanvändare varningar vid misstänkta meddelanden och kan vidarebefordra sådana meddelanden till Meta för granskning.
Båda apparna påminner också tydligt om att man inte ska skicka pengar eller presentkort som svar på oväntade krav. Målet är att minska så kallad “social engineering” och ekonomiska bedrägerier genom att ge snabb varning i apparna och ett smidigt sätt att flagga misstänkt aktivitet.