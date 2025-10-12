Belkin släpper batteripaket med kameragrepp

Belkin har släppt Powergrip, ett batteripaket på 9300 mAh som kan ladda upp till tre enheter samtidigt mer 15W, och som även har design och funktion så att det fungerar som kameragrepp.

Powergrip fästs magnetiskt på Iphone och kameraavtryckaren styrs via Bluetooth. Det har en utdragbar USB‑C‑kabel på 0,75 m, en extra in-/ut‑USB‑C‑port, en LCD‑skärm för batterinivå och stöd för stativmontering med 1/4‑tumsgänga.

Powergrip fungerar också som mobilställ i både stående och liggande läge, har en magnetisk fästning och en lösning för att hänga i ett snöre.

Annons

Powergrip finns i tre färger - svart, vit och blå. Något svenskt pris finns ännu inte, men i USA ligger det på 80 dollar.