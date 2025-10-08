Boox lanserar e-bokläsaren P6 Pro

Boox har presenterat sin nya Android-baserade e‑bokläsare P6 Pro, som officiellt lanseras i Kina den 9 oktober. Boox modeller har alltid sett ut ungefär som mobiltelefoner, och med P6 Pro tar man det ett steg längre och inte bara utseendemässigt. Med en inbyggd SIM‑plats och stöd för både 4G och 5G kan användare koppla upp sig mot mobilnätet, vilket gör att man slipper vara beroende av Wi‑Fi. Boox har dessutom bekräftat att VoIP‑samtal, som exempelvis via WeChat, fungerar, men det är fortfarande oklart om enheten även stödjer vanliga telefonsamtal eller SMS.

P6 Pro kommer att finnas i två versioner – en med färgskärm och en med svartvit E‑bläck‑skärm – och blir även Boxx första kompakta läsare med stöd för penna. Enheten är också utrustad med en 16 megapixels kamera på baksidan, främst avsedd för att skanna dokument snarare än för fotografering. Under skalet finns 8 gigabyte arbetsminne och 128 gigabyte lagringsutrymme, med möjlighet att utöka lagringen upp till 2 terabyte via en hybridplats för SIM‑kort eller microSD‑kort.

Boox har ännu inte avslöjat det slutgiltiga priset eller om P6 Pro kommer att säljas internationellt. Det är möjligt att modellen får ett annat namn utanför Kina och att priset blir högre än tidigare Palma‑modeller.