Nu med stöd för kameror och bevattning
Bredare stöd i smarta hem-standarden Matter
En ny uppdatering för Matter introducerar bland annat stöd för nya enheter och bättre energihantering.
Connectivity Standards Alliance meddelar att Matter-standarden för smarta hem har fått en ny uppdatering. Version 1.5 introducerar flera efterlängtade funktioner som gör smarta hem mer användbara och enklare att bygga vidare på. Bland nyheterna finns stöd för kameror som kan strömma både bild och ljud direkt i Matter-ekosystemet, utan behov av egna lösningar. Det innebär att tillverkare kan lansera övervakningskameror som fungerar sömlöst med andra smarta produkter.
Uppdateringen ger också ett enhetligt stöd för olika typer av avslutningar, som gardiner, markiser, grindar och garageportar. Det gör styrningen mer konsekvent och ger användarna bättre kontroll och säkerhet. Dessutom tillkommer stöd för jordsensorer som kan mäta fukt och temperatur, vilket öppnar för smartare bevattning i trädgårdar och hem.
En annan viktig del är förbättrad energihantering. Matter 1.5 gör det möjligt för enheter att dela information om elpriser, tariffer och koldioxidnivåer. Det kan användas för att optimera energiförbrukning, integrera solenergi och hantera elbilsladdning på ett mer hållbart sätt.
Specifikationen är nu tillgänglig för tillverkare och utvecklare, vilket betyder att produkter med stöd för Matter 1.5 kan börja dyka upp på marknaden under de kommande månaderna.