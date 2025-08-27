-
Lite för snabb publicering
Butikskedja råkar avslöja Galaxy S25 FE
Samsung inte speciellt väl dolda hemlighet Galaxy S25 FE har visserligen inte presenterats officiellt, men har dykt upp på en butikssida.
En oavsiktlig förhandsvisning i MediaMarkt Portugals webbshop har avslöjat Samsungs kommande Galaxy S25 FE med fullständiga specifikationer med undantag för pris.
Enligt den publicerade informationen, som nu har avpublicerats, har mobilen en 6,7 tum stor Amoled 2X-skärm med upplösningen 1080x2340 pixlar, 120 Hz uppdateringsfrekvens och skydd av Gorilla Glass Victus+. På insidan sitter Samsungs egen Exynos 2400-processor ihop med 8 gigabyte arbetsminne och minst 128 gigabyte lagringsutrymme, där fler alternativ förväntas erbjudas.
På baksidan finns en trippelkamera bestående av en 50 MP huvudlins med optisk bildstabilisering, en 12 MP ultravidvinkelkamera och en 8 MP telefotooptik med 3× optisk zoom och stabilisering. Selfiekameran ligger på 12 MP. Batteriet är på 4900 mAh och stödjer 45 W snabbladdning via kabel samt 15 W trådlös laddning.
Telefonens mått anges till 161,3 × 76,6 × 7,4 mm med en vikt på 190 gram. En ultraljudsbaserad fingeravtrycksläsare är inbyggd i skärmen och Samsung lovar en uppsättning AI-funktioner, bland annat Gemini Live. Den listade färgen är Navy Blue, men fler färgalternativ förväntas när modellen lanseras, vilket Samsung ännu inte har bekräftat.