Chrome för Android får fästa flikar

Google har börjat testa möjligheten att fästa flikar i testversionen av Chrome, den så kallade Canary‑versionen av Chrome för Android. Funktionen aktiveras genom att långtrycka på en öppen flik och välja alternativet för att fästa den, vilket gör att fliken flyttas till toppen av fliklistan så att den blir lättare att hitta.

När en flik är fäst tas det vanliga krysset för att stänga fliken bort, vilket minskar risken att fliken stängs av misstag. Användaren kan avfästa en flik genom att långtrycka på den fästa fliken och välja att ta bort fästningen, vilket återställer det vanliga beteendet i flikhanteringen.

Funktionen liknar hur funktionen fungerar i Chrome på datorn och ses som ett enkelt sätt att hålla reda på ett fåtal viktiga sidor utan att behöva använda bokmärken eller flikgrupper. Den finns dock ännu bara tillgänglig i testversionen av Chrome för Android, och det är inte känt när Google planerar att lansera funktionen för allmänheten i vanliga Chrome.