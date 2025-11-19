Clas Ohlson köper Phonelife, Teknikmagasinet och Reservdelaronline

Clas Ohlsson utvecklar sin satsning på reservdelar, tekniktillbehör och reparationer. Redan idag äger Clas Ohlson Teknikdelar.se via bolaget Spares Nordic och det är där som de nya bolag man nu köper ska integreras.

Senast bara förra året räddades Teknikmagasinet från konkurs genom att Phonelife tog över varumärket. När Clas Ohlson nu köper Phonelife som i sin tur äger Teknikmagasinet och samtidigt alltså köper Reservdelaronline är det verksamhet som Clas Ohlson räknar med direkt ska bidra med intäkter till Clas Ohlsons verksamhet.

Clas Ohlsons vd och koncernchef Kristofer Tonström kommenterar i ett pressmeddelande att båda bolagsköpen är viktiga för Clas Ohlsons utveckling.

– Jag är väldigt glad att välkomna Phonelife och Reservdelaronline till Clas Ohlson. Med förvärven flyttar vi fram positionerna i spännande produktnischer som visar stark underliggande tillväxt.

Phonelife och Teknikmagasinet säger han ska stärka Clas Ohlsons närvaro inom teknik och tillbehör. De får samtidigt ett enligt honom starkt varumärke som Teknikmagasinet och med Reservdelaronline tar Clas Ohlson ett steg mot vad de ser ska bli en mer komplett "reservdelsdestination". Det ska hjälpa bolaget att skapa en mer hållbar affärsmodell än idag.