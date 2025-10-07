Då släpps skarpa Oxygen OS 16

Oneplus har nu officiellt meddelat att deras nya operativsystem, Oxygen OS 16, kommer att lanseras globalt den 16 oktober. Systemet bygger på Android 16 och blir först tillgängligt på den kommande flaggskeppstelefonen Oneplus 15, där det kommer att vara förinstallerat från start. Lanseringen kommunicerades med mottot “Intelligently Yours” och en tydlig betoning på förbättrade AI-funktioner.

En av de mest framträdande nyheterna i Oxygen OS 16 är integrationen av Google Gemini i Oneplus Mind Space. Denna funktion gör det möjligt för systemet att använda sparat innehåll för att hantera mer avancerade uppgifter, vilket markerar ett steg mot mer kontextbaserad och personlig AI-användning. Mind Space, som redan finns i tidigare versioner, får därmed ett rejält lyft i funktionalitet och användbarhet.

Förutom de vanliga förbättringarna som följer med Android 16, kommer Oneplus att lägga till egna anpassningar i Oxygen OS 16. Exakt vilka dessa är har företaget ännu inte avslöjat, men fokus ligger på att skapa en mer intelligent och användarcentrerad upplevelse. Efter lanseringen av Oneplus 15, som väntas nå den kinesiska marknaden senare i oktober och globalt i november, förväntas uppdateringen även bli tillgänglig för andra modeller som Oneplus 13 och Oneplus Open.