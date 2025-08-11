-
Inte reparerbara, men uthålliga
Fairphone lanserar nya tåliga tillbehör
Nederländska företaget lanserar laddare och USB-kablar, och företaget håller fast vid sin miljövänliga linje.
Nederländska elektroniktillverkaren Fairphone brukar vara mest kända för sina reparerbara mobiler, men har även lanserat olika tillbehör. Nu bredda man den portföljen med produkter i form av laddare och USB-kablar som inte är reparerbara utan istället väldigt hållbara och gjorda av återvunna material.
De nya kablarna stöder laddning upp till 240 W och är tillverkade av helt återvunnen koppar och plast. De är dessutom konstruerade för att klara minst 70 000 böjningar, vilket förlänger livslängden och minskar behovet av reservdelar. Priset för USB-C-kablarna börjar på 20 euro.
Fairphone erbjuder också nya laddare där en 30 W-modell kostar cirka 25 euro. I slutet av september väntas en kraftfullare 65 W-version med tre portar bli tillgänglig för försäljning.