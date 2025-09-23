-
Oneplus 15 i ökenfärg
Första officiella bilden: Oneplus 15 med Snapdragon 8 Elite Gen 5
Oneplus har gett oss en första titt på sin kommande Oneplus 15 med nya Snapdragon. Nya telefonen har fått en helt ny kameramodul och tunnare design.
Oneplus har visat upp de första bilderna på Oneplus 15 i färgen Sand Storm. Vi har tidigare fått se e-sportare posera med en då ospecificerad Oneplus-telefon men nu bekräftas att det är Oneplus 15. Dessutom har Oneplus i samband med lanseringen av Snapdragon 8 Elite Gen 5 bekräftat att Oneplus 15 kommer att vara utrustad med det nya chippet.
De tidigare modellernas runda kameramodul har nu fått en mer fyrkantigare design med avrundade hörn och utskärningar för kameror och blixt. Kameramodulen är även större än på OnePlus 13T. Vi har tidigare konstaterat att Oneplus 15 innebär att Oneplus avslutat sitt samarbete med Hasselblad kring kamerorna.
Ramen har enligt tidigare läckor en keramisk beläggning som ska vara fyra gånger starkare än titan, och hela telefonen har en matt yta. Oneplus 15 uppges bli tunnare än Apples Iphone 17 Pro Max, som är 8,8 millimeter tjock.
Oneplus 15 väntas lanseras i Kina om några veckor och globalt innan årets slut. I Oneplus senaste officiella bild kan vi läsa "Coming soon".