Freja eID ändrar utseende

Freja eID meddelar att inloggningsfönstret som används via Sweden Connect får ett nytt utseende under december 2025. Syftet med förändringen är att förbättra användarupplevelsen och öka tillgängligheten för personer som loggar in till offentliga e‑tjänster. Exempel på tjänster som kan påverkas är Pensionsmyndigheten, Polisen, E‑hälsomyndigheten, CSN, Bolagsverket/Verksamt.se och Antagning.se.

Den nya designen innehåller flera praktiska förbättringar. Bland annat läggs grafik in som visar hur mycket tid som återstår vid inloggning, och QR‑koden blir dynamisk med möjlighet att förnya koden flera gånger för att få mer tid. Användare kan också öppna QR‑koden i ett eget fönster, vilket kan underlätta vid skanning från en annan enhet.

För personer som behöver stöd av hjälpmedel har Freja förbättrat funktionerna för skärmläsare. Informationen om hur man genomför inloggningen har också gjorts tydligare, vilket ska göra processen enklare för fler användare. Inloggningssidan kommer fortsatt att finnas på både svenska och engelska, och användaren kan själv välja språk.

Annons

Freja förklarar att inloggningen kan se olika ut beroende på vilken e‑tjänst man använder, eftersom vissa tjänster har egen design medan andra använder den gemensamma Sweden Connect‑inloggningen som drivs av Digg. Uppdateringen gäller alltså de tjänster som kopplas via denna gemensamma inloggning.