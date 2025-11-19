-
Krönika: Bästa prylen jag någonsin köpt
-
Nyheterna som gör mobilens batteri bättre
-
Krönika: 7 års uppdateringar men laddkontakten är slut
-
Duell: Vikbara Honor Magic V5 mot Samsung Galaxy Z Fold 7
-
Krönika Apple Intelligence: Skrattretande
-
Oppo om Hasselblad, europeisk expansion och hur de ska lyckas
-
Krönika: Till botten med Oppo och Oneplus
-
Oneplus Sverigechef berättar om Oneplus 15 och AI på svenska
-
Krönika: Tunnkollaps – Motorola har 13 dagar på sig att lägga ner Edge 70
-
Duell bästa vikbara: Samsung Galaxy Z Fold 7 mot Google Pixel 10 Pro Fold
Förbättrad inloggningssida
Freja eID ändrar utseende
Freja eID uppdaterar inloggningsfönstret för vissa e‑tjänster i december 2025 för att göra det enklare och mer tillgängligt att logga in.
Freja eID meddelar att inloggningsfönstret som används via Sweden Connect får ett nytt utseende under december 2025. Syftet med förändringen är att förbättra användarupplevelsen och öka tillgängligheten för personer som loggar in till offentliga e‑tjänster. Exempel på tjänster som kan påverkas är Pensionsmyndigheten, Polisen, E‑hälsomyndigheten, CSN, Bolagsverket/Verksamt.se och Antagning.se.
Den nya designen innehåller flera praktiska förbättringar. Bland annat läggs grafik in som visar hur mycket tid som återstår vid inloggning, och QR‑koden blir dynamisk med möjlighet att förnya koden flera gånger för att få mer tid. Användare kan också öppna QR‑koden i ett eget fönster, vilket kan underlätta vid skanning från en annan enhet.
För personer som behöver stöd av hjälpmedel har Freja förbättrat funktionerna för skärmläsare. Informationen om hur man genomför inloggningen har också gjorts tydligare, vilket ska göra processen enklare för fler användare. Inloggningssidan kommer fortsatt att finnas på både svenska och engelska, och användaren kan själv välja språk.
Freja förklarar att inloggningen kan se olika ut beroende på vilken e‑tjänst man använder, eftersom vissa tjänster har egen design medan andra använder den gemensamma Sweden Connect‑inloggningen som drivs av Digg. Uppdateringen gäller alltså de tjänster som kopplas via denna gemensamma inloggning.