Nu även för EU och EES-medborgare med ID-kort
Freja eID fortsätter växa
Freja eID Group öppnar nu sin internationella e-legitimation för EU- och EES-medborgare med nationella ID-kort.
Freja eID Group fortsätter att växa genom att öppna sin internationella e-legitimation för fler användare genom nationella ID-kort från EU och EES. Den nya funktionen ingår i företagets satsning på en internationellt skalbar e-legitimation.
Tidigare krävdes ett biometriskt pass med NFC-chip för registrering. Nu kan även EU- och EES-medborgare med nationella ID-kort som innehåller biometriska data läsa av chipet och registrera sig på samma villkor som de med svenskt personnummer. Metoden har statligt godkännande och samma tillitsnivå som svenska e-legitimationer.
Tjänsten används idag av myndigheter, företag och banker för att hantera utländska användare i svenska e-tjänster och i länder utan etablerad e-legitimation. Den utökade registreringsmöjligheten lanseras under fjärde kvartalet 2025.