Garmin spränger teknikgränser ny smartklocka

Garmin har lanserat sin nya smartklocka Fenix 8 Pro, företagets första smartklocka med inbyggd inReach-teknologi för satellit- och mobiluppkoppling. Med den nya modellen kan användare skicka textmeddelanden, dela sin position och ringa röstsamtal via satellit även när mobilen är hemma. Funktionen gör det även möjligt för vänner och familj att följa användarens äventyr i realtid och väderprognoser visas direkt i klockan för ökad trygghet under aktiviteter utomhus.

Fenix 8 Pro marknadsförs även som den första smartklockan på marknaden som använder microLED istället för amoled i skärmen. MicroLED-skärmen består av 400000 individuella LED-lampor och levererar upp till 4500 nits ljusstyrka. Skärmen erbjuder intensiv färgåtergivning och hög detaljrikedom med breda betraktningsvinklar, vilket gör innehåll som kartor, statistik och hälsoinformation tydligt läsbart även i starkt solljus.

Klockan mäter 51x51x17,5 millimeter och väger 68 gram plus armbandet.

Batteritiden når upp till 27 dagar i smartwatchläge för modellen med AMOLED-skärm och upp till 10 dagar för MicroLED-varianten. Båda versionerna släpps den 8 september 2025. Rekommenderat pris är från 14899 kronor för amoled-modellen och 22949 kronor för MicroLED-modellen.