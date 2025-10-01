Göm musik på Spotify

Är du en stenhård hårdrockare som i hemlighet har Rick Astley-låtar i dina spellistor? Eller Enya-älskare som inte vill att folk ska veta att du gillar mongolisk hårdrock? Då kommer du att uppskatta att Spotify har släppt en ny funktion gär du kan välja att dölja enskilda låtar i dina spellistor. På sätt och vis är det en expansion av den tidigare möjligheten att dölja hela spellistor, men som nu även gäller enskilda låtar i spellistor.

Du använder funktionen genom att gå in på den låt du vill dölja, trycka på de tre punkterna vid låttiteln, och där välja “Exkludera från din smakprofil” eller “Exclude track from your taste profile”.