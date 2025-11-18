Google blir bättre på att förutspå väder

Det är Google DeepMind och Google Research som har lanserat WeatherNext 2, en ny AI-modell som ger snabbare och mer detaljerade väderprognoser och gör data tillgänglig för forskare och utvecklare.

Google beskriver WeatherNext 2 som en vidareutveckling av tidigare AI‑prognosmodeller. Modellen kan generera hundratals möjliga väderscenarier på under en minut och körs effektivt på en enda TPU (Tensor Processing Unit är en specialiserad hårdvarukrets utvecklad för att snabba upp beräkningar som är vanliga i neurala nätverk och maskininlärning), vilket gör den upp till åtta gånger snabbare än tidigare metoder. WeatherNext 2 kan också leverera högre upplösning när det gäller tid, med prognoser ned till timnivå, och uppges överträffa den tidigare WeatherNext‑modellen på 99,9 procent av variabler och ledtider.

Tekniskt bygger WeatherNext 2 på en ny metod som Google kallar en Functional Generative Network (FGN). Modellen tränas på så kallade marginals - enskilda vädervariabler - men lär sig samtidigt att skapa sammanhängande prognoser som fångar hur olika väderfenomen hänger ihop.

Google gör både prognosdata och verktyg tillgängliga för andra. Data från WeatherNext 2 finns nu i Earth Engine och BigQuery, och Google erbjuder ett tidigt åtkomstprogram för modellkörning via Vertex AI på Google Cloud. Dessutom publiceras modeller och dataset för forskning och utveckling.

Företaget har redan börjat använda tekniken i sina egna tjänster. WeatherNext 2 bidrar till förbättrade väderuppdateringar i Sök, Gemini, Pixel Weather och Google Maps Platform. Modellen har också använts i experimentellt samarbete med vädermyndigheter för att stödja beslut vid extrema händelser, till exempel cyklonspårning, där det är viktigt att förstå flera möjliga utfall.