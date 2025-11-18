Google lanserar Gemini 3

Google har lanserat en ny AI‑modell som heter Gemini 3, en modell som kan hantera text, bilder, ljud, video och kod i samma verktyg. Google presenterar Gemini 3 som en vidareutveckling av tidigare Gemini‑modeller och gör den tillgänglig för både vanliga användare och företag. Modellen finns i Gemini‑appen och kommer att användas i Googles nya AI‑läge i sökningen, vilket betyder att både privatpersoner och organisationer kan börja testa funktioner som tidigare krävde flera olika verktyg.

En av de stora nyheterna är att Google lyfter fram förbättrad resonemangsförmåga och nya lägen för djupare analys. Den kraftfullaste varianten, Gemini 3 Pro, har enligt rapporter toppat benchmarklistor och fått höga poäng i tester som mäter hur bra en modell kan lösa svåra uppgifter. Google säger att modellen är bättre på att förstå vad användaren menar, så att man ofta slipper skriva långa instruktioner för att få ett användbart svar.

I praktiken kan det här göra vardagliga uppgifter enklare. För elever och studenter kan modellen hjälpa till att sammanfatta långa texter, förklara svåra begrepp med enklare ord eller skapa visuella förklaringar av ett ämne. För utvecklare och designers innebär vibe coding och agentiska funktioner att det blir lättare att snabbt ta fram prototyper, generera användargränssnitt och låta AI‑agenter utföra längre arbetsflöden åt en.

Google betonar också att lanseringen sker stegvis och att vissa avancerade funktioner rullas ut först till testare och prenumeranter.