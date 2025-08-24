Google släpper lösenordsapp

Google har nu gjort sin lösenordshanterare tillgänglig som en egen app i Play Store. Appen erbjuder ingen ny funktionalitet utan fungerar i praktiken som en genväg till den lösenordshanterare som redan finns inbyggd i Android via Play Services. Syftet är att förenkla åtkomsten till sparade lösenord, eftersom tidigare metoder ansågs vara krångliga.

Appen saknar stöd för ikonteman, vilket annars hade gett användare möjlighet att anpassa genvägsikonen. För den som vill kan lösenorden också nås via webbsajten passwords.google.com.

Google har ännu inte släppt någon motsvarande app för Ios, men Ios-användare kan fortsatt använda Chrome för att komma åt sina sparade lösenord.