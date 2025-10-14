-
Krönika: Allt är relativt, storleken också
-
Duell: Samsung Galaxy A17 mot Motorola Moto G56
-
Krönika: Snabb mobil oavsett prestanda
-
Intervju: Oppos Nordenchef om inträdet på svenska marknaden
-
Krönika: Lanseringarna som skapar en lucka i tiden
-
Nyheterna i Samsung One UI 8 på djupet
-
Tips och tricks: 8 smarta knep för Huaweis smarta klockor
-
Krönika: Billiga mobiler är inte dåliga
-
Krönika: Ökande likriktning och mer av samma
-
Apples lansering på djupet
Expanderar utanför Pixel-modeller
GrapheneOS till fler mobiler under 2026
Den säkerhetsinriktade Android-varianten GrapheneOS kan komma att bryta ny mark nästa år.
GrapheneOS är ett operativsystem för Android-telefoner som fokuserar på säkerhet och integritet. Det har hittills bara fungerat på Googles Pixel-telefoner, men nu kan det bli ändring på den saken.
Enligt nya uppgifter har GrapheneOS börjat samarbeta med en mobiltillverkare, vilket kan betyda att en ny telefon med stöd för GrapheneOS kan släppas redan 2026. Det är ännu inte klart vilken tillverkare det handlar om, men det bör inte vara Fairphone, eftersom deras mobiler inte uppfyller GrapheneOS höga säkerhetskrav.
Den nya mobilen kommer troligen att ha en kraftfull Snapdragon-processor, vilket ger bättre prestanda och säkerhet än Googles egna krets. Den kommer inte att säljas med GrapheneOS färdiginstallerat, men användare kan själva lägga in systemet om de vill.
GrapheneOS kommer fortfarande att fungera på äldre Pixel-telefoner, och stöd för kommande Pixel 10 är också planerat. Däremot är det oklart om Pixel 11 kommer att få stöd för operativsystemet.