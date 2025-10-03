Gratisevenemang lär dig bli tryggare på internet

Den 10 oktober bjuder Internetstiftelsen och Stöldskyddsföreningen in till “Hela Sveriges säkerhetsevent” – ett digitalt och kostnadsfritt evenemang som vill göra svenska internetanvändare tryggare och mer medvetna. Det är första gången ett säkerhetsevent i den här storleken riktar sig direkt till allmänheten, och målet är att ge praktisk kunskap om hur man undviker att bli lurad på nätet.

Evenemanget pågår mellan klockan 10 och 12 och innehåller föreläsningar från experter inom IT-säkerhet, journalistik och brottsprevention. Deltagarna får lära sig hur bedragare arbetar, hur brottsligheten är organiserad och hur man kan avslöja och undvika vanliga bedrägeriförsök. Bland talarna finns representanter från Polisen, SVT:s Uppdrag granskning och cybersäkerhetsföretaget Truesec.

Säkerhetseventet är en del av kampanjen "Tänk säkert", som varje år lyfter frågor om digital trygghet under EU:s informationssäkerhetsmånad. BankID är en av flera samarbetspartners som stödjer initiativet och uppmanar alla som använder digitala tjänster att delta.

Anmälan sker via Internetstiftelsens webbplats och är öppen för alla. Inga förkunskaper krävs, och deltagandet är helt gratis. Målet är att fler ska känna sig säkra när de använder internet – oavsett ålder eller teknisk erfarenhet.