Här är den nya Google Pixel 10-familjen

Inför den tionde generationen av Googles Pixel-mobiler verkar man ha slagit sig till ro en smula. Tidigare Pixel-generationer har haft rätt stora förändringar i formgivning och till och med i uppsättningen av modeller. För Pixel 10 får vi däremot inte bara samma fyra modeller som i Pixel 9-familjen, de är dessutom i princip identiska till mått och utseende. Det betyder dock inte att nyheter saknas.

De fyra mobilerna drivs av Googles nya Tensor G5-chipset, som enligt Google är deras största kliv hittills i prestanda. Processorerna är i snitt 34 procent snabbare, och kretsarna som utför AI-beräkningar är 60 procent snabbare. Alla telefonerna kommer förstås också med Android 16 och Googles nya formspråk Material 3 Expressive.

Naturligtvis ska denna processorkraft användas till nya AI-funktioner, och Google säger att telefonen ska bli mer proaktiv, och med hjälp av artificiell intelligens hjälpa dig innan du tänkt på att be om det. Som exempel nämns den nya Kameraassistenten, som drivs av Gemini-modeller inbyggda direkt i kameran. Den ska läsa av situationen i kamerasökaren, ge förslag och hjälpa dig att hitta den bästa vinkeln och det bästa ljuset. Den ska även föreslå de bästa inställningarna att använda.

I övrigt talar man om nya funktioner i Gemini Live, och som vanligt är Google inte glasklara över vilka funktioner som är speciella för Pixel 10 och vilka som helt enkelt är nyheter som de flesta Android-användare får. Google har också varit dåliga med att ge svenska användare tillgång till deras AI-funktioner, och ett nytt AI-verktyg för skärmdumpar som finns i Pixel 10 kommer inte till svenska användare.

Alla enheterna i Pixel 10-serien har fått stöd för trådlös laddning med Qi2-standarden. Det betyder dels att de kan ladda med högre hastighet, 25 watt i stället för 15, men framför allt att det finns ett magnetfäste på baksidan av telefonen för laddaren att fästa mot. Google kallar det Pixelsnap, och om det låter väldigt mycket som Apples Magsafe så beror det på att Qi2 är en öppen standardisering av Magsafe. Google lanserar sin egen serie Pixelsnap-tillbehör, men du kommer att kunna använda Magsafe-tillbehör tillsammans med Pixel 10-serien.

Telefonerna har skärmglas i Gorilla Glass Victus 2 och är tåliga enligt IP68. De är som vanligt utlovade sju år av systemuppdateringar, säkerhetsuppdateringar och feature drops.

Pixel 10

Pixel 10 har 12 GB arbetsminne och 128 eller 256 GB lagring. För första gången har den vanliga Pixelmodellen fått tre kameror på baksidan. En huvudkamera på 48 megapixel, en vidvinkelkamera på 13 megapixel och en telekamera med 5 gångers zoom på 10.8 megapixel.

Skärmen är på 6,3 tum och har fått en högre maximal ljusstyrka än Pixel 9. Den klarar nu av att lysa med upp till 2000 nits över hela skärmen och 3000 nits i enskilda pixlar. Den övre högtalaren ska också vara förbättrad, för bättre stereoljud. Batteriet är på strax under 5000 mAh, och kan laddas med 30 watt. Priset är 10 490 kr för 128 GB-versionen och 11 490 för 256 GB. De börjar säljas den 28 augusti.

Pixel 10 Pro och Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro och 10 Pro XL skiljer sig främst till storleken, Pixel 10 Pro XL har en skärm på 6,8 tum medan Pixel 10 Pro har en skärm på 6,3 tum precis som Pixel 10. Skärmen har dock något högre upplösning och maximal ljusstyrka i Pixel 10 Pro och Pro XL.

Den främsta hårdvaruskillnaden är annars kamerauppsättningen. De två telefonerna har tre kameror på baksidan, huvudkamera, vidvinkel och telekamera precis som Pixel 10. Sensorerna är dock andra och bättre. Huvudkameran är på 50 megapixel med en 1/1,3 tum stor sensor, vidvinkelkameran på 48 megapixel och telekameran har 48 megapixel, och 5 gångers periskopzoom.

Batteriet är på 4870 mAh i Pixel 10 Pro och 5200 mAh i Pixel 10 Pro XL. Pixel 10 Pro kan laddas med 30 watt och Pro XL med 45 watt. Bägge har 16 GB arbetsminne och kommer i olika lagringskonfigurationer. Säljstart är 28 augusti och priserna är:

Pixel 10 Pro 128 GB 12 790 kr

Pixel 10 Pro 256 GB 13 790 kr

Pixel 10 Pro 512 GB 16 190 kr

Pixel 10 Pro XL 256 GB 14 990 kr

Pixel 10 Pro XL 512 GB 16 490 kr

Pixel 10 Pro XL 1024 GB 20 590 kr

I det priset ingår till skillnad från för vanliga Pixel 10 ett års abonnemang på Google AI Pro, som ger dig tillgång till Gemini Pro Notebook LM och Gemini i Gmail. Dessutom får du tillgång till Veo 3 Fast i Gemini för att skapa videor med Googles modell för text-till-video-generering.

Pixel 10 Pro Fold

Google har inte hakat på racet mot tunnare vikbara med Pixel 10 Pro Fold, som behåller 10,5 mm tjocklek precis som föregångaren Pixel 9 Pro Fold. Den inre skärmen är fortfarande på 8 tum utvikt men den yttre skärmen har fått lite tunnare ramar och är nu på 6,4 tum. Skärmarna har blivit lite ljusstarkare, med en maximal ljusstyrka på 3000 nits.

Precis som alla vikbara mobiler någonsin har gångjärnet fått en ny och mer robust konstruktion. Den yttre skärmen har Corning Gorilla Glass Victus 2 som skydd, medan den inre vikbara skärmen har ett lager vikbart glas och dubbla lager stötdämpande fjädrande film. Det gör att mobilen är både vatten- och dammtät med IP-klass 68. Jämfört med Pixel 9 Pro Fold har också batteriet blivit lite större.

För den stora inre skärmen framhåller Google möjligheten att ha två appar öppna samtidigt. Har du det kan du även dra och släppa filer mellan de två apparna. Man kan nu också justera avgränsaren mellan apparna så att du kan välja att låta en app ta mer plats på skärmen än den andra.

Pixel 10 Pro Fold har tre kameror på baksidan, en huvudkamera på 48 megapixel, en vidvinkelkamera på 10,6 megapixel och en telekamera med fem gångers zoom på 10,5 megapixel. Telefonen har 16 GB arbetsminne och 256, 512 eller 1024 GB lagring. Priset är 21 990 kronor för 256 GB lagring, 24 490 kr för 512 GB och 27 690 kr för 1024 GB. Den kommer lite senare än de andra mobilerna och börjar säljas den 9 oktober.

Fakta Google Pixel 10 Allmänt Modell Pixel 10 Tillverkare Google Lanseringsdatum 2025-08-20 Mått 152,8 x 72 x 8,6 mm Vikt 204 g, 98 % Material baksida Glas Pris Från 10 490 kr kr System Android Systemversion 16 Utlovade systemuppdateringar Sju års system- och säkerhetsuppdateringar Chipset Tensor G5 Tillverkningprocess 3 nm, 65 % Nät GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz 3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz 4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD) 5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz) Stöd för esim Ja Stöd för Wifi-samtal Ja Skärm Mått 6,3 tum, 94 % Upplösning 2424 x 1080 pixel Skärmformat 20:9 Pixeldensitet 422 ppi, 99 % Typ AMOLED Typ av skärmglas Gorilla Glass Victus 2 Max ljusstyrka i del av skärmen 3000 nits, 110 % Max ljusstyrka över hela skärmen 2000 nits, 135 % Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 104 % Minne RAM-minne 12 GB, 125 % Lagringsminne 128 GB, 256 GB Minneskortplats Nej Kamera Upplösning 48 Megapixel, 13 Megapixel, 10,8 Megapixel Vidvinkellins Ja Optisk zoom 5x Optisk bildstabilisering Ja Max upplösning, videoinspelning 4K Upplösning på frontkameran 10,5 megapixel Anslutningar Hörlursuttag Nej Bluetooth 6.0 Wifi Wifi 6E Batteri Kapacitet 4970 mAh, 95 % Medföljande laddare Nej Maximal snabbladdning 30 W, 60 % Trådlös laddning Ja Maximal effekt trådlös laddning 15 W, 50 % Hållbarhet IP-klass IP68 Övrigt FM-radio Nej NFC Ja Stereohögtalare Ja Fingeravtrycksläsare I skärmen

Fakta Google Pixel 10 Pro Allmänt Modell Pixel 10 Pro Tillverkare Google Lanseringsdatum 2025-08-20 Mått 152,8 x 72 x 8,6 mm Vikt 207 g, 99 % Material baksida Glas Pris Från 12 790 kr kr System Android Systemversion 16 Utlovade systemuppdateringar Sju års system- och säkerhetsuppdateringar Chipset Tensor G5 Tillverkningprocess 3 nm, 65 % Nät GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz 3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz 4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD) 5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz) Dubbla simkortsplatser Nej Stöd för esim Ja Stöd för Wifi-samtal Ja Skärm Mått 6,3 tum, 94 % Upplösning 2856 x 1280 pixel Skärmformat 20:9 Pixeldensitet 495 ppi, 116 % Typ AMOLED Typ av skärmglas Gorilla Glass Victus 2 Max ljusstyrka i del av skärmen 3300 nits, 121 % Max ljusstyrka över hela skärmen 2200 nits, 149 % Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 104 % Minne RAM-minne 16 GB, 166 % Lagringsminne 128 GB, 256 GB, 512 GB Minneskortplats Nej Kamera Upplösning 50 Megapixel, 48 Megapixel, 48 Megapixel Vidvinkellins Ja Optisk zoom 5x Optisk bildstabilisering Ja Max upplösning, videoinspelning 8K Upplösning på frontkameran 42 megapixel Anslutningar Hörlursuttag Nej Bluetooth 6.0 Wifi Wifi 7 Batteri Kapacitet 4870 mAh, 93 % Medföljande laddare Nej Maximal snabbladdning 30 W, 60 % Trådlös laddning Ja Maximal effekt trådlös laddning 15 W, 50 % Hållbarhet IP-klass IP68 Övrigt FM-radio Nej NFC Ja Stereohögtalare Ja Fingeravtrycksläsare I skärmen

Fakta Google Pixel 10 Pro XL Allmänt Modell Pixel 10 Pro XL Tillverkare Google Lanseringsdatum 2025-08-20 Mått 162,8 x 76,6 x 8,5 mm Vikt 232 g, 111 % Material baksida Glas Pris Från 14 990 kr kr System Android Systemversion 16 Utlovade systemuppdateringar Sju års system- och säkerhetsuppdateringar Chipset Tensor G5 Tillverkningprocess 3 nm, 65 % Nät GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz 3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz 4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD) 5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz) Dubbla simkortsplatser Nej Stöd för esim Ja Stöd för Wifi-samtal Ja Skärm Mått 6,8 tum, 102 % Upplösning 2992 x 1344 pixel Skärmformat 20:9 Pixeldensitet 486 ppi, 114 % Typ AMOLED Typ av skärmglas Gorilla Glass Victus 2 Max ljusstyrka i del av skärmen 3300 nits, 121 % Max ljusstyrka över hela skärmen 2200 nits, 149 % Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 104 % Minne RAM-minne 16 GB, 166 % Lagringsminne 256 GB, 512 GB, 1024 GB Minneskortplats Nej Kamera Upplösning 50 Megapixel, 48 Megapixel, 48 Megapixel Vidvinkellins Ja Optisk zoom 5x Optisk bildstabilisering Ja Max upplösning, videoinspelning 8K Upplösning på frontkameran 42 megapixel Anslutningar Hörlursuttag Nej Bluetooth 6.0 Wifi Wifi 7 Batteri Kapacitet 5200 mAh, 99 % Medföljande laddare Nej Maximal snabbladdning 45 W, 91 % Trådlös laddning Ja Maximal effekt trådlös laddning 25 W, 83 % Hållbarhet IP-klass IP68 Övrigt FM-radio Nej NFC Ja Stereohögtalare Ja Fingeravtrycksläsare I skärmen