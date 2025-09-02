Här är Garmins nya smartklocka – för hästar

Garmin Blaze kostar ungefär som en smartklocka för människor. Den registrerar puls, steg och distans. Den kan se hudtemperaturen, den fysiska aktiviteten och beräkna återhämtningshastighet. Men den är alltså helt ämnad för hästar.

Dem smarta hälsomätaren sitter på ett band som ryttaren fäster runt hästens svans. Sensorn ligger mot huden på hästen och ska hjälpa till för att hålla koll på hästens hälsa och möjligheter att prestera på bästa nivå.

Meagan Gumpert Meagan Gumpert

Slutsatserna av insamlade data kan ryttare eller hästens skötare se i appen i mobilen eller i en smartklocka från Garmin. Både direkt under ridturen och i efterhand. Det går även att skapa flera profiler så att svansbandet och sensorn kan användas på flera hästar.

Annons

Sensorn har en batteritid på 25 timmar, betydligt kortare än Garmins smartklockor för människor, men kan tas av från svansbandet när den ska laddas eller tvättas.

Blaze och tillhörande appen Blaze är inte Garmins första produkter ämnade för djur. Sedan tidigare har de gps-halsband för jakthundar, men Hästbandet saknar gps utan har bara stegräkning. Garmin gör även gps-enheter för navigering på vägar, till sjöss och för flyg.