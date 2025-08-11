HBO Max börjar ta i med hårdhandskarna mot kontodelning

Streamingstjänsten HBO Max kommer skärpa reglerna kring delning av användarkonton. Redan i september 2025 börjar tjänsten gå ut med hårdare varningar och potentiellt även blockera konton som delas med personer utanför det egna hushållet. Detta markerar ett skifte från tidigare varningar som varit mjuka och lätta att avfärda.

Företaget Warner Bros. Discovery, som står bakom HBO Max, säger att de kommer att använda information som IP-adresser, enhetsdata och användarbeteende för att avgöra om konton används utanför det tillåtna hushållet. De som delar sitt konto får möjlighet att betala för en extra användare, vilket kostar mindre än ett separat abonnemang.

Den nya strategin följer liknande åtgärder från andra streamingtjänster som Netflix och Disney Plus, vilka har sett en ökning av antalet betalande användare efter sina respektive förändringar. Enligt bolagets representanter är målet att förbättra abonnenttillväxten, även om kritiker menar att detta kan skapa irritation bland användarna.