Helt omdesignade Pixel Watch 4 lanserad

Tillsammans med Pixel 10-serien av telefoner lanserar Google även Pixel Watch 4. Precis som föregångaren Pixel Watch 3 kommer den i storlekarna 41 eller 45 mm, och med Wifi eller LTE-uppkoppling, och mått och vikt är ungefär desamma. Men likheterna döljer en hel del nyheter.

Redan tidigare utmärkte sig Pixel Watch för sina mjuka former, och Google har nu tagit det ett steg längre genom att göra hela skärmen välvd. Inte bara rundslipade kanter, alltså. Skärmen har också fått en rejäl skjuts i ljusstyrka, 3000 nits som mest mot 2000 nits tidigare, och den är lite större tack vare 16% tunnare ramar runt skärmen.

Under skalet har Pixel Watch 4 fått ett nytt chipset, Snapdragon W5 Gen 2, som ska vara 25% snabbare än föregångaren och ge hela klockan lite bättre respons.

Klockan har också fått lite bättre batteritid, tack vare större batterier och strömsnålare system. 41 mm-varianten ska nu klara sig 30 timmar på en laddning och 45 mm-varianten 40 timmar. Fortfarande klarar sig alltså klockan inte två dygn på en laddning vilket är lite problematiskt för en klocka som förväntas logga din sömn istället för att laddas på natten.

Därför är det välkommet att klockan också har fått en ny laddkontakt som ger snabbare laddning. Enligt Google ska klockan kunna ladda från 1 till 50 procent på 15 minuter.

Andra hårdvaruförbättringar är att den haptiska feedbacken, vibrationen alltså, är starkare och högtalaren har fått bättre ljud. Det sista är en viktig del i hur Google tänker sig att man använder klockan som en snabbgenväg till AI-verktyget Gemini. Med Pixel Watch 4 räcker det med att du lyfter armen för att aktivera Gemini och börja tala med den. Med hjälp av Gemini ska du till exempel kunna svara på meddelanden du fått och få veta hur mycket tid du behöver för att komma till din destination.

Bättre gränssnitt

Klockan har nya Wear OS 6 och framför allt Googles nya Material 3 Expressive-gränssnitt för klockor, som ska vara snyggare och göra den information du behöver lättare tillgänglig. Även Fitbit-appen till mobilen ska vara omgjord från grunden. Klockan ska ge dig en morgonbrief från Fitbit om hur du har sovit och vilken träningsbelastning som är lagom för dagen. Som tidigare mäter den puls, rörelse, sömn och stressbelastning, men en nyhet är att klockan kan larma nödkontakter om den inte längre känner din puls. Med funktionen Safety Check kan du sätta en timer när du går eller springer på natten och om du inte kommit tillbaka på utsatt tid larmas nödkontakterna. Klockan har också ytterligare en säkerhetsfunktion i form av nödlarm via satellit, men den funktionen blir inte tillgänglig för svenska användare. Det gäller även den personliga hälsocoach som lanseras i Fitbit-appen.

Enligt Google ska klockan med hjälp av AI ta autodetektering av motionspass till en ny nivå. Med hjälp av kontext och rörelse kommer den att kunna detektera alla typer av motion och logga dem utan att du behöver slå på ett träningspass. Klockan kommer också känna igen vilken typ av träning du brukar ägna dig åt och föreslå favoritaktiviteter.

Tidigare Pixel-klockor har fått kritik för att de i princip har varit omöjliga att reparera om de går sönder. Google har nu förbättrat konstruktionen så att både batteri och skärm kan bytas på verkstad om det skulle behövas.

Pixel Watch börjar säljas den 9 oktober, och priserna är som följer:

Pixel Watch 4, 41 mm Wifi 4790 kr

Pixel Watch 4, 41 mm LTE 5990 kr

Pixel Watch 4, 45 mm Wifi 5490 kr

Pixel Watch 4, 45 mm LTE 6690 kr