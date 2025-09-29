-
Raka spåret till Reels
Instagram ändrar fokus med ny design
Instagram testar ett nytt gränssnitt som öppnar appen direkt till Reels samt flyttar direktmeddelandeknappen.
Instagram har inlett ett test i Indien och Sydkorea där Reels blir den första flik användaren ser när appen öppnas. Stories ligger kvar högst upp, men direktmeddelandeknappen har flyttats till mitten av navigeringsfältet och Reels-fliken ligger nu på andra plats. Användaren kan svepa mellan flikarna för att växla vy.
I den omarbetade följafliken finns tre vyer: Allt med rekommenderat innehåll från konton du följer, Vänner med inlägg från gemensamma kontakter och Senaste med de senaste inläggen och Reels. Instagram säger att testet just nu är begränsat till ett mindre antal användare, men målet är en global utrullning. Företaget rapporterade nyligen att de har över 3 miljarder aktiva användare per månad och att korta videor delas 4,5 miljarder gånger över koncernens plattformar, därför vill man lyfta fram Reels och direktmeddelanden i appens gränssnitt.