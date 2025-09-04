Instagram har fått en riktig Ipad-app

Instagram har till sist fått en egen app för Ipad efter nästan femton års väntan. Appen kräver minst Ipad OS 15.1 eller senare. Den går att ladda ner gratis från App Store.

Den nya appen är anpassad för större skärm och öppnas direkt i Reels-flödet för att ge en mer underhållande upplevelse. En särskild flik för ”Följda” låter användaren välja om inlägg och videor ska visas som rekommendationer, från vänner eller i strikt kronologisk ordning.

Gränssnittet utnyttjar iPadens yta med breda paneler som låter dig byta mellan flöden, meddelanden och aviseringar utan att störa videouppspelningen. Instagram planerar även att släppa en liknande app för Android-surfplattor framöver.