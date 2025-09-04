-
Prisvärda mobiler, Swedbank, problemlösning, Xiaomi 15 Ultra och mer – Mobil ger svar
-
Krönika: Därför kan vi förvänta oss en ny Windows-telefon - del 2
-
Krönika: Därför kan vi förvänta oss en ny Windows-telefon
-
Krönika: Bra jobbat! Du har simmat 1 meter – se alla uppgifter om ditt träningspass här
-
Airpods: 11 tips för att hitta okända funktionerna och lösa vanliga problem
-
Googles Pixel 10-lansering på djupet
-
Krönika: När AI behöver en ständig övervakare
-
Långtidstest: Samsung Galaxy S25
-
Krönika: När AI meckar med våra bilder utan att vi bett om det
-
Allt du behöver veta om mobilens skärm
Nu har den kommit
Instagram har fått en riktig Ipad-app
Det tog femton år, men nu har Ipad fått en surfplatteanpassad app för Instagram.
Annons
Instagram har till sist fått en egen app för Ipad efter nästan femton års väntan. Appen kräver minst Ipad OS 15.1 eller senare. Den går att ladda ner gratis från App Store.
Den nya appen är anpassad för större skärm och öppnas direkt i Reels-flödet för att ge en mer underhållande upplevelse. En särskild flik för ”Följda” låter användaren välja om inlägg och videor ska visas som rekommendationer, från vänner eller i strikt kronologisk ordning.
Gränssnittet utnyttjar iPadens yta med breda paneler som låter dig byta mellan flöden, meddelanden och aviseringar utan att störa videouppspelningen. Instagram planerar även att släppa en liknande app för Android-surfplattor framöver.