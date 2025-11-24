Internetstiftelsen varnar för julhandelsbluffar

Internetstiftelsen varnar för bluffannonser i sociala medier inför julhandeln. Många svenskar får erbjudanden som verkar för bra för att vara sanna och som bara gäller under kort tid. Annonsen leder ofta till en falsk nätbutik, ibland skapad med AI, där köparen riskerar att få sina kortuppgifter kapade eller en dålig kopia av en produkt. Vissa blir också lurade in i dyra prenumerationer utan att förstå villkoren.

Samtidigt sprids falska mejl och sms om påstådda leveransproblem. Avsändaren ser ut att vara en paketleverantör, men länkarna leder till sidor som samlar in personuppgifter eller försöker få mottagaren att logga in med Bank‑id.

Internetstiftelsen uppmanar alla att vara skeptiska, kontrollera att man är på rätt webbplats innan man handlar och undvika att klicka på oväntade länkar eller öppna bilagor. Man ska inte heller lita på avsändarnamn i mejl eller sms och aldrig lämna ut kortuppgifter, lösenord eller Bank‑id på uppmaning. Den som har delat kortuppgifter eller ser misstänkta köp bör omedelbart kontakta sin bank och göra en polisanmälan.

För mer information om du hur du inviker att bli lurad i julhandeln kan du besöka Internetstiftelsens hemsida.