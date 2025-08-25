-
Qi 2.2 ger snabbare laddning
Iphone 16 får snabbare laddning med Ios 26
Ios 26 ger iPhone 16-serien stöd för 25 W trådlös laddning även via tredjepartsladdare.
I den senaste betaversionen av Ios 26 har Apple lagt till stöd för laddningsstandarden Qi 2.2, officiellt kallat Qi2 25W, till alla Iphone 16-modeller utom Iphone 16e. Det innebär att Iphone 16, 16 Plus, 16 Pro och 16 Pro Max kommer att kunna laddas trådlöst med vilken Qi 2.2-laddare som helst i upp till 25 W, en hastighet som tidigare bara var tillgänglig med Apples egen Magsafe-laddare medan tredjepartsladdare högst nådde 15 W.
Tillverkare som Belkin har redan lanserat nya Qi2 25W-laddare, och enligt företaget kan dessa enheter ladda Iphone 16-modeller från tomt batteri till 50 procent på omkring 30 minuter. Det är samma laddtid som Apple anger för sin officiella 25 W Magsafe-laddare när den kombineras med Iphone 16-serien.
Stödet för Qi 2.2 kan testas nu i betaversionen av Ios 26 och förväntas nå alla användare i den skarpa versionen som beräknas släppas i september 2025. Certifiering för Qi 2.2 väntas bli klar i samband med den allmänna lanseringen, vilket öppnar för ett bredare ekosystem av snabbare trådlös laddning för Iphone-användare.