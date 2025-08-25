Bli plusmedlem
Logga in

Qi 2.2 ger snabbare laddning

Iphone 16 får snabbare laddning med Ios 26

Tidigare kunde bara Apples egen Magsafe-laddare komma upp i 25W.

Ios 26 ger iPhone 16-serien stöd för 25 W trådlös laddning även via tredjepartsladdare.

Ove Kaufeldt
Publicerad

I den senaste betaversionen av Ios 26 har Apple lagt till stöd för laddningsstandarden Qi 2.2, officiellt kallat Qi2 25W, till alla Iphone 16-modeller utom Iphone 16e. Det innebär att Iphone 16, 16 Plus, 16 Pro och 16 Pro Max kommer att kunna laddas trådlöst med vilken Qi 2.2-laddare som helst i upp till 25 W, en hastighet som tidigare bara var tillgänglig med Apples egen Magsafe-laddare medan tredjepartsladdare högst nådde 15 W. 

Tillverkare som Belkin har redan lanserat nya Qi2 25W-laddare, och enligt företaget kan dessa enheter ladda Iphone 16-modeller från tomt batteri till 50 procent på omkring 30 minuter. Det är samma laddtid som Apple anger för sin officiella 25 W Magsafe-laddare när den kombineras med Iphone 16-serien. 

Stödet för Qi 2.2 kan testas nu i betaversionen av Ios 26 och förväntas nå alla användare i den skarpa versionen som beräknas släppas i september 2025. Certifiering för Qi 2.2 väntas bli klar i samband med den allmänna lanseringen, vilket öppnar för ett bredare ekosystem av snabbare trådlös laddning för Iphone-användare. 

Relaterade artiklar

qi 2.2 ios 26 ios apple iphone 16 pro max apple iphone 16 pro apple iphone 16 plus apple iphone 16 apple trådlös laddning

qi 2.2 ios 26 ios apple iphone 16 pro max apple iphone 16 pro apple iphone 16 plus apple iphone 16 apple trådlös laddning nyheter