Klarna nu i svenska Apple Pay

Klarna meddelar att deras betalningslösningar nu finns i Apple Pay i flera europeiska länder, däribland Sverige. Lanseringen innebär att kunder som använder Iphone eller Ipad kan välja Klarna i Apple Pay vid betalning i appar, online och i butik, och därigenom få tillgång till Klarnas olika betalningsprodukter direkt i Apple Pay-gränssnittet.

I praktiken kan en svensk kund som är berättigad till tjänsten välja att dela upp betalningen i tre månadsbetalningar eller betala upp till 30 dagar senare, ofta utan ränta. För större köp erbjuds även längre avbetalningsplaner med ränta som kan börja från 0 procent beroende på villkor och erbjudande. När användaren väljer Klarna i Apple Pay visas alternativen under “Betala senare” och köpet slutförs genom Apples vanliga betalningsflöde.

För svenska konsumenter innebär integrationen att fler betalningsval nu finns direkt i Apple Pay, vilket kan förenkla köpprocessen för dem som föredrar delbetalning eller senare betalning. Samtidigt påpekar Klarna att vissa typer av köp, som prenumerationer eller återkommande betalningar, kan omfattas av särskilda begränsningar och att tekniska krav från Apple kan påverka tillgängligheten för vissa användare eller enheter.